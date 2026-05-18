大井競馬初日の１８日、２歳新馬戦が２鞍（３Ｒ１４００メートル、４Ｒ１２００メートル）行われた。４Ｒは新種牡馬ステルヴィオ産駒のグレーヌドスタール（牡）が好スタートから直線で外から詰め寄られると二枚腰を発揮。４馬身差をつけ快勝した。西啓太は「ふわふわして直線でよれたり、良くも悪くも遊びながらだったけど、後ろから来たら来たぶんだけ伸びる感じでした。まだ幼いぶん上積みしかないですね」と素質を高く評価し