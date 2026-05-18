記事ポイント映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定「メンフィス・ギター・ピック」がプレゼントされますエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに2026年5月15日から6月18日まで期間限定で復活出店しますシネクイント6Fロビーでは映画「EPiC」の場面写真特大展示や歴代アルバム20選のジャケット展示が無