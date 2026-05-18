◆春季高校野球関東大会▽準々決勝横浜４―３健大高崎（１８日・ＺＯＺＯマリン）今春のセンバツに出場した横浜（神奈川１位）が、健大高崎（群馬１位）を逆転で下して４強入りを決めた。１点を追う９回に２点を奪い、試合をひっくり返す強さを見せた。先発したプロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手は２本のソロ本塁打を浴びるなど、７回１／３を投げて５安打３失点、７奪三振。この日はヤンキース、ドジャースなどメ