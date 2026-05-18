デビュー5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、東京・味の素スタジアムで行った自身初のスタジアムライブ2Days公演『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』。2日間で約10万人を動員し、デビュー5周年イヤーの幕開けを飾った同公演の初日、5月16日公演のオフィシャルレポートが届いた。【ライブ写真】『BE：FIRST Stadium Live 2026 We are the BE：ST』の模様■オフィシャルレポートBGMの「Slogan」のライブ音源が徐々に