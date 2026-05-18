◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は西前頭4枚目の豪ノ山（28＝武隈部屋）に敗れて7敗目を喫し、負け越しの危機に陥った。5日目から4連敗中だった琴桜。この日は激しいあたりから豪ノ山を土俵際に追い詰めるも、左にいなされてばったり。豪ノ山の足が先に出ていたのではと審判団から一度は物言いがついたが、軍配通りそのまま豪ノ山の勝ちとなった。NHK中継の元小結・舞の海