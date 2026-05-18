専業投資家のテスタが18日、自身のXを更新。オフショットを投稿しながら、児童養護施設に人気芸人2人と一緒に訪れたことを報告した。【写真】児童養護施設に登場！みなみかわ＆ザブングル加藤＆テスタの似顔絵＆オフショットテスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資