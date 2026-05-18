タレントのマツコ・デラックス（53）が18日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、慶弔費にまつわる本音を口にした。番組では、母の日、父の日を廃止して欲しいとの投稿をもとにした記事を紹介した。スタジオでは、出費を伴うお祝いごとが日本に多すぎることについてトーク。MC大島由香里からは、「ご祝儀じゃないですけど、たとえばスタッフさんが卒業される時とかに結構…（奮発す