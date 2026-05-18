巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が17日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。日大野球部時代に送っていた寮生活で朝起こすのが大変だった先輩を明かした。中高6年間寮生活だったという18歳の女性リスナーから就職した今春からは自由を謳歌しているという報告が届き、寮生活の思い出を聞かれ