栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、犯行グループの実態が明らかになってきました。社会部の上法解説委員と見ていきます。この事件ではこれまでに6人が逮捕されています。実行役として、神奈川・相模原市や川崎市に住むいずれも16歳の男子高校生が逮捕されていますが、その後、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されました。そして、少年のうち一部は「この夫婦に頼まれてやっ