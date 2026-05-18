18日、群馬県前橋市の4階建ての集合住宅で火事があり、火元とみられる部屋から1人の遺体が発見されました。警察などによりますと、18日午前11時半ごろ、前橋市の4階建ての集合住宅で「煙が充満しうめき声が聞こえる」と119番通報がありました。ポンプ車などあわせて21台が消火活動にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元とみられる部屋から1人の遺体が発見されました。この部屋には、90代の母親と息子の2人が住