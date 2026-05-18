俳優の志尊淳がInstagramを更新し、主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）のオフショットを披露した。 参考：『10回切って倒れない木はない』を韓ドラライターが解説王道からの“変奏”が絶妙な物語に 投稿された写真では、劇中の衣装に身を包んだ志尊が振り返りながら爽やかな笑顔を見せる様子や、撮影の合間に白T姿で水分補給をする様子、四葉のクローバーを嬉しそうに掲げる姿が