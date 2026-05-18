アマゾンジャパンとアマゾン ウェブ サービス ジャパン（AWSジャパン）は、東京都港区の麻布台ヒルズ森JPタワーに新たなオフィスを開設した。本日18日にAWSジャパンのチームが入居を開始し、年内にはアマゾンジャパンの複数チームも移転する。従業員の働きやすさ向上とイノベーション創出の加速が狙い。 従業員のウェルビーイングを支える新拠点 新オフィスは麻布台ヒルズ森JPタワ