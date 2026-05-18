石川県内は各地で今年一番の暑さとなり、加賀中津原で33.6度と、今年初めて気温が30度を超える真夏日となりました。加賀中津原では18日午後1時前、気温が33.6度に達し、県内で今年初めて真夏日となりました。このほか七尾でも30．6度と真夏日になったほか、白山河内で29.9度、金沢でも27.9度となりました。石川県内は19日も高気圧に覆われ、金沢・輪島とも28度の予想加賀市の山中温泉では観光客が日傘で暑さをしのぎながら温泉街を