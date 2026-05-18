19日(火)からは九州南部で、20日(水)にかけては西日本から東日本で雨雲がかかり日本列島は広く雨の降る天気になる見込みです。19日以降、前線が西日本の南の海上から北上し、九州から次第に東へと雨雲が広がるでしょう。19日の雨と風の予想ですが、九州の南海上の雨雲が次第に北上する見込みです。19日昼過ぎから九州南部で雨が降るでしょう。19日夜おそくにかけては、四国でも雨が降りそうです。20日は、未明から雨雲が四国全域に