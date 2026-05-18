トヨタ自動車は18日、日本へ「逆輸入」した米生産の2車種を、東京都内で報道公開した。ピックアップトラック「タンドラ」とスポーツタイプ多目的車（SUV）「ハイランダー」で、4月2日に東京で先行して発売した。これまで計30台程度を受注し、タンドラは9月ごろにも納車の見通し。全国販売は夏以降を見込む。逆輸入は、米関税政策で自動車産業が厳しい環境に置かれる中、米国の対日貿易赤字削減に貢献する姿勢を示し、日米の関