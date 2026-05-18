（左から）鳳月杏さん、天紫珠李さん宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）は18日、月組トップスターの鳳月杏さんと、トップ娘役の天紫珠李さんが来年3月に退団すると発表した。東京宝塚劇場での公演「天穹のアルテミス」などの千秋楽が最後の舞台となる。鳳月さんは千葉県出身で2006年に初舞台を踏み、東京都出身の天紫さんは15年に初舞台。24年7月、月組トップスターとトップ娘役に同時に就任した。