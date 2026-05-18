日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）の父・克幸氏が共同経営するグルテンフリーの玄米うどん専門店「絵空事」が18日、Fビレッジ「SUNNYTERRACE」に開店した。幸太郎は克幸氏とともにメディアデーに参加し、初の親子共演を果たした。同施設は早実、日本ハムの先輩である斎藤佑樹氏が代表取締役を務める会社が運営。克幸氏は「斎藤くんとの縁のつながりがここにオープンした一番の理由」と出店のきっかけ説明した。健康的な身