◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）重賞初挑戦のマーチＳで２着と好走したアクションプラン（牡６歳、美浦・池上昌和厩舎、父リオンディーズ）が、２度目の重賞で勝利を狙う。前走はスタートを決めて好位を確保し、内を上手に立ち回っての競馬。勝ち馬のサンデーファンデーに２馬身半差をつけられたが、池上調教師は「やりたいことはできて力は出せましたが、勝った馬が強かったです。