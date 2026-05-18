俳優町田啓太（３５）が１７日の日本テレビ「おしゃれクリップ」に出演した。最初はダンサー志望で俳優を目指していたわけではなかったが、チャンスを広げるためにと助言されて劇団ＥＸＩＬＥのオーディションを受けた経緯などを語った。金髪に透き通るような白肌のビジュアルが印象的で、かつての黒髪時とは雰囲気が一変した。ネットでも話題となり「すんごい色白だね」「何で、そんなに肌が綺麗なんだ！？」「めっっっっっ