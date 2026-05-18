CL ホールディングスの子会社であるエルティーアールは、「ちいかわベーカリー」において、「ちいかわ」と「ハチワレ」のおたんじょうびを記念したパンを、5月1日から5月31日までの期間限定で発売を開始した。お誕生日限定仕様のちいかわパンは、カスタードクリームとアーモンドナッツを合わせた手間暇をかけたパンで、優しくてほっこりするパンになっている。ハチワレパンは、チョコレートクリームとチョコチップを包み込んだ甘