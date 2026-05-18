長時間のデスクワークに会議……脳疲労がたまりがちな現代人は、何をどう習慣化すればいいのか。筑波大学で脳疲労を研究する松井崇准教授が毎日実践する朝食は、「卵と納豆のタンパク質。低GIのオートミール。DHAが豊富な鮭。これらの全部入れ丼」だという――。写真＝iStock.com／Arx0nt※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Arx0nt■研究者の朝食は「料理」というより「実験」まず、深皿にオートミールを用意します。適量の