TOPPANホールディングスのグループ会社である、BookLiveは、運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて、ブックライブの会員から寄せられた＜「本当に面白い！おすすめマンガ」アンケート2026＞の結果を発表した。同調査は、3月14日〜3月20日の期間に1090人を対象にインターネット上で行われた。「2026年の今読んでほしい！」「本当に面白い！」「オススメしたい！」作品をテーマに、ブックライブユーザーにアンケートを実施