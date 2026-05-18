フォトグラファー・斉藤純平さんに聞く。旅のプロがハマった香港の魅力高層ビルと寺院が並ぶ、香港らしい街の風景前回のフランス・パリに続く第2回目のゲストは、フォトグラファーの斉藤純平さん。『るるぶ』をはじめ、数々の旅行誌やガイドブックの取材に携わってきた、まさに“旅のプロ”です。今回は、これまでに最も多く訪れている海外取材地・香港の魅力と、斉藤さんならではの旅の楽しみ方を聞きました。フォトグラファー・