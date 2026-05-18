来日2度目で、すっかり“侍ジャパン”のファンになりました！シカゴ・ホワイトソックスのマーケティング最高責任者である、ブルックス・ボイヤーさんこの日米国から、村上選手が4試合連続本塁打を放ち大活躍とのニュースが届き、ブルックス・ボイヤーさんは、「ムネ」、「ムネ」と上機嫌で私たちの前に現れました。 「村上選手と契約したことで、今年の1月に初めて日本に来ることができました。そこで日本の野球文化や、日本の野球