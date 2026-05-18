BTSのJINがプライベートショットを公開し、ファンを魅了した。JINは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】JIN、遊園地を楽しむ“自然体”ショット公開された写真には、遊園地を楽しむJINの姿が収められている。ジェットコースターをバックに撮影された全身ショットや、両手にパンとチュロスを持って微笑む姿など、自然体でリラックスした雰囲気が切り取られており、ステージ上で見せるカリスマ性と