メ～テレ（名古屋テレビ） 磐越道での事故を受け、名古屋市教育委員会は部活動にかかわる移動の安全管理を徹底するよう、市立高校と中学校に文書で呼びかけました。 磐越道の事故をめぐっては、生徒が乗っていたバスが有償で客を乗せて運ぶことができない「白ナンバー」だったことがわかっています。 この事故を受け、名古屋市教委が15日付けで市立中学と高校に通知した文書では、原則として公共交通機関を