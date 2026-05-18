16歳のメンバーがいるガールズグループに、「ビキニボディ」という歌詞は適切なのか。日本出身メンバーも所属するK-POPガールズグループ「VVS（ブイブイエス）」のコンセプトをめぐり、海外ファンの間で懸念の声が上がっている。【写真】VVS、唯一の日本出身メンバー問題視されているのは、VVSの楽曲『V.V.$』に登場する一節だ。同曲には「Pilate mommy, cute bikini body」「Like sauna I'm a hottie」という歌詞が含まれている。