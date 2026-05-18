日差しが照り付ける中、清流・長良川で真剣勝負。 【写真を見る】岐阜･長良川で｢水切り大会｣ “真夏日”のなか真剣勝負 全国から131人参加 気に入った石を投げ…最高成績は｢名人の部｣で出た16回！ （前川智彦記者5月17日午後1時ごろ）「岐阜市の長良川では、手元の温度計では30℃を超えています。こちらの河原で、水切りの大会が行われています」 5月17日、最高気温31.2℃を観測。今年初めての真夏日となった岐阜市。清流・長