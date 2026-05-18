【モデルプレス＝2026/05/18】タレントの安めぐみが5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。運動会のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気芸人の44歳妻「豪華で尊敬」卵サンド・スパムおにぎり・唐揚げ…小6長女の運動会弁当◆安めぐみ、運動会の弁当公開安は、「昨日は長女の運動会でした！！」と報告し、数々のメニューが詰められたお弁当の写真を投稿。「6年生なので、小学校最後の運動会 お疲れ様