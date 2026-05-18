aespaが、カムバックに向けた準備を完了した。aespaは5月29日13時、各音楽配信サイトを通じて2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースし、カムバックする。【注目】「毎月新しい顔に…」ジゼル、整形説に痛快返答BIGBANGのG-DRAGONがフィーチャリング参加した先行公開曲『WDA（Whole Different Animal）』に続き、タイトル曲『LEMONADE』でこの夏を刺激的に彩る予定だ。また、今回の2ndフルアルバムには全11曲が収録されており、さ