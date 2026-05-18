オールハーツ･カンパニーが運営する「ねこねこ」は、2026年6月1日から「NEKO NEKO Summer Vacation〜喫茶店に集うねこたち〜」をテーマとする新商品を発売する。【夏限定 ねこ型スイーツの画像はこちら】〈NEKO NEKO Summer Vacationとは〉「NEKO NEKO Summer Vacation」は、2024年から夏のバケーションシーズンに合わせて開催しているシリーズ。3年目となる2026年は、「〜喫茶店に集うねこたち〜」をテーマに、ねこたちが喫茶店で