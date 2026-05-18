ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。シンガーソングライターの澤部渡さんを迎えての対談をお届けします。澤部渡さわべ・わたる1987年生まれ。2006年、「スカート」名義でソロプロジェクトをスタート。スカートCDデビュー15周年記念スーパーライヴ「超ウルトラハイパーウキウキスペシャル優勝パレード2025」が12月14日、Zepp Shinjukuで開催される。ゆっきゅん1995年生まれ、岡山県出身。2021年からセルフプロデュー