暑さに負けない体づくり 18日（月）も暑かったですが、岡山県の奈義町では最高気温が31.9℃まで上がりました。5月の観測史上最も高い気温で、8月上旬並みとなりました。 19日（火）も日中は晴れて暑さが続きそうです。最高気温は30℃前後のところが多く、7月上旬から中旬並みの気温となりそうです。 まだ暑さに体が慣れていない時季なので、湯舟にしっかり入ったり、軽いジョギングなど体を動かしたりして暑さに負けない