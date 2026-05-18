世界最大の中高生向け科学研究コンテスト『リジェネロン国際学生科学技術フェア（Regeneron ISEF）2026』が、米国アリゾナ州フェニックスで5月9日〜15日に開催され、日本代表として参加した栗林輝さんが、最高賞となる「ジョージ・ヤンコポーロス革新賞」を受賞した。【写真多数】かしこそう…世界最高峰の科学コンテストで受賞した日本の中高生たち『ISEF』は、世界各地で開催される約400の提携コンテストにおいて上位入賞を