俳優の中川大志（27）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。大阪での思い出を語った。【全身ショット】覗くストライプシャツが素敵！ベージュコーデを着こなした中川大志セレブリティとして参加した中川はブルゾンジャケットにコットンシャツ、チノパンツを合わせたクラシックなスタイルを着こなした。お気に入りの一つが、片側だけロールアップしたチノパンツ。「抜け感という