アメリカでドローンなど軍事装備品を展示する世界最大級の見本市が開かれました。今年は“AIを搭載した装備”が注目されています。器用にペットボトルをつかむロボット。そのまま別のロボットの上に置くと、置かれたロボットはペットボトルを倒さずに歩き出します。こうした自律歩行型ロボットはすでに戦場に投入されているといい、人に代わって偵察などでの使用が想定されているということです。中西部ミシガン州デトロイトで開か