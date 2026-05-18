フリーアナウンサー望月理恵（54）が18日までにインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿をアップした。「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！グランフィールズカントリークラブ富士山や駿河湾を望むことができる絶景！さらには日本庭園のような美しいコース設計！！」とゴルフ場を紹介。セットアップのゴルフウェア姿をアップした。望月アナはミニ丈のスポーティーなウェアを着用したショットや、ゴルフを楽しむ動画を披露して