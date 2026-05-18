警察庁の楠芳伸長官が、全国会議で栃木県で不審車両などの情報が寄せられ警察が警戒する中、強盗殺人事件が起きたことに触れたうえで、「ちゅうちょない職務質問と強盗・侵入窃盗の実行前に先制的な被疑者の確保を」と訓示しました。警察庁楠芳伸 長官「警戒活動中に住宅地を周回するなど不審な動きをする車両や人物を発見した場合には、ちゅうちょなく職務質問を実施するとともに、刑事部門等と緊密に連携し、強盗・侵入窃