広島県福山市の山林火災現場で消火活動するヘリコプター＝18日午前10時27分（共同通信社ヘリから）広島県福山市は18日、市内の山林火災が同日午後3時40分に鎮圧したと明らかにした。市によると、同日午前9時時点で約15ヘクタールが焼損していた。けが人や、建物の被害は確認されていない。火災は17日に発生。県警が詳しい原因を調べるとともに近隣住民に注意を呼びかけた。市によると、18日には消防車両35台と、広島、岡山両