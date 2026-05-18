◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日両国国技館）8日目まで優勝争いで、前頭4枚目の翔猿（34＝追手風部屋）小結・若隆景（31＝荒汐部屋）と7勝1敗で並んでいた大関・霧島（30＝音羽山部屋）は前頭5枚目の若元春（32＝荒汐部屋）と対戦した。過去14勝6敗と相性のいい相手。立ち会いで激しくあたり、ともに回しに手がかからないせめぎ合いのまま、強引に押し出して勝ち越しを決めた。ただ、勝敗が決した後に土俵下に落ちた