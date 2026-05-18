秋篠宮さまは１８日、千葉県市原市で、総裁を務める日本動物園水族館協会の通常総会に出席された。総会には、全国の動物園長や水族館長ら約１７０人が出席。秋篠宮さまは「いのちの博物館である動物園と水族館が、今後も社会全体の行動変容を促す存在となるために、活動を展開されることを期待しております」とあいさつされた。１９日は、同市の動物園「市原ぞうの国」を視察される。