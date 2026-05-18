中東情勢の緊迫化により、カルビーのポテトチップスが白黒のパッケージになるなどのインクショック。影響は、カゴメのトマトケチャップや油揚げ、モヤシなど、私たちの生活に近いところに広がりつつあります。その1つが、外出する際に欠かせない“靴”です。創業62年という東京・墨田区の老舗靴メーカー「ヒロカワ製靴」では、日本人の足に合った革靴を現在も熟練の職人が手掛け、1日300足、1カ月に約6000足を生産しています。とこ