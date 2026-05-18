プロ野球が開幕して1か月半が経過。ここまでリーグをけん引している“リーダーズ”の躍動を振り返ります。パ・リーグの現在の首位打者は日本ハム・レイエス選手。特大な一発が魅力の助っ人ですが、今季は確実性も見せ、41試合の出場で打率.325としています。続く2位は打率.300の楽天・辰己涼介選手。3位はロッテ・藤原恭大選手ですが、試合中のケガで現在は痛恨の離脱を余儀なくされています。そんな中、リーグトップの本塁打数と