お笑い芸人による最強のお笑いプロレス団体「西口プロレス」が18日、公式Xを更新。有効期限切れの運転免許証で乗用車を無免許運転し、赤信号を無視した道路交通法違反の疑いで、2026年4月15日に警視庁野方署に書類送検された、ものまねタレント長州小力（54）について、重要な発表を予定していると明かした。同団体は声明を通じ「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、2026年5月21日（木）に、団体