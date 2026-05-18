兵庫県尼崎市内の一角にある戸建て住宅を1棟丸ごと借り切って、保護猫活動を行っている「オープンシェルター保護猫ふみふみ」は、子猫から老猫まで100匹近くの猫を保護している。同時に、現代社会で何となく生きづらさを抱える人が、猫の世話をしながら自分を取り戻せる場でもある。代表の西尾美香さんに、取り組みについて聞いた。【写真】シェルターには元飼い猫で人懐っこい子も多い年間140匹を新しい家族のもとへオープンシェ