国際標準化機構（ISO）観光および関連サービス技術委員会の2026年年次総会がこのほど、浙江省杭州市で開催されました。この年次総会が中国で開催されるのは初めてでした。中国代表団は、観光分野における新たな3件の国際標準提案を提出しました。年次総会の終了後に、手続きに従って採用の可否を問う投票が行われます。今回の年次総会には、30以上の国と地域、4つの国際機関から100人を超える代表が参加し、10の作業部会では中国、