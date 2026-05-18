Photo: はらいさん 実現したら、Galaxy Z TriFoldの魅力がさらに増すのでは？日本での発売を迎えずに販売終了となった三つ折りスマホ、Samsung（サムスン）Galaxy Z TriFold。気になる後継機モデルはヒンジが改良され、初代よりさらに薄くなるとのウワサも出ていますが、興味深いことにSペンに対応する可能性が新たに出てきました。カチッとくっ付く仕組み？ サムスン純正スタイラスに対応