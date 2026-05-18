「不二家」は、6月1日（月）〜6月30日（火）の期間、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボレーション企画を、全国の洋菓子店で開催する。【写真】かわいいポーチ付きアソートも発売！「不二家」×ポムポムプリン商品一覧■30周年をお祝い本コラボのテーマは、「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。期間中は、コラボ商品の店頭販売のほか、ショッパープレゼント