新潟アルビレックスBBは18日、濱高康明選手と長尾光輝 選手との契約が6月30日(火)で満了すると発表しました。2選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されましたが、クラブは引き続き交渉を続けているとしています。 【長尾 光輝(ながおみつき)】 ■背番号 50 ■ポジション PG ■生年月日 1999年4月28日 ■出身地 北海道 ■身長 174cm ■体重 72kg ■出身校 東海大学 ■経歴 2022-24鹿児島レブナイズ 2024-25東京ユナイテッドBC