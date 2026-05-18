静岡県出身でテクノユニット「電気グルーヴ」の石野卓球（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。散歩風景が反響を呼んでいる。卓球は「安倍川」とのみコメント。愛犬とともに河川敷を散歩する様子を公開した。この投稿にフォロワーからは「なんか泣ける」「卓球さんとワンちゃんと素敵な風景とサンセットに癒されちゃう」「青春じゃん」「おかえりー」「え？まじで？おかえりなさい」などの声が。また他に「犬飼主に激